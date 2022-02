"Changer l'eau des fleurs" de Valérie Perrin et Mikaël Chirinian : Fable moderne

• Ce texte s’inscrit dans la tradition des drames intimes, des récits de ces existences ordinaires bien que fracassées, de parcours de résilience, sur un air connu et parfois un peu naïf, et qui consiste à réaffirmer avec plus ou moins de poésie que les petites choses comptent, que la saveur et la surprise surgissent partout : d’une tombe bien entretenue, des portraits des défunts, des fleurs et de l’odeur des pins, de la couleur rubis du porto.

• Mais, sans paraître subir le poids des contingences sociales, ces existences sont hors du monde et ne s’occupent que d’elles-mêmes et de leurs proches. Tout ici tient dans la possibilité de se sauver, seul ou à deux, et l’étroitesse de ce cadre fait que le spectateur étouffe un peu.