"Ce matin-là" de Gaëlle Josse : le burn-out, c’est ça. Une description juste et littéraire

- Gaëlle Josse confie à sa plume subtile l’analyse clinique d’une maladie qui mine nos sociétés. On perçoit que la formation de l’auteur l’autorise à des descriptions cliniquement exactes et donc crédibles des troubles psycho-sociologiques qui affectent Clara, le tout ramassé dans une langue parfaite.

- Ce matin-là continue à distinguer la très grande qualité littéraire de la langue de Gaëlle Josse (elle est déjà enseignée dans les écoles). L’écriture est tout à la fois fluide, précise, expressive et vibrante. La composition et les mots choisis paraissent une évidence pour le lecteur qui ne mesure sans doute pas le travail pour parvenir à ce résultat. On se régale de ce ton à la fois sobre et juste.

- Cet ouvrage a une portée littéraire évidente de par la clarté et la maîtrise de la langue. Il a également une portée pédagogique car il traque le patient depuis la source du mal (la frustration d’un destin qu’on ne peut accomplir, le choc de la maladie du père) jusqu’ aux étapes qui plongent Clara dans les affres d’une profonde dépression et la déchéance personnelle et sociale. Ce matin-là donne au lecteur des clés pour détecter les signes du mal et comment y remédier grâce au soutien amical et familial, sans oublier le rôle bienveillant du médecin et du psychologue. On est aussi touché par la tendresse qu’éprouve l’autrice pour Clara. Au-delà, Gaëlle Josse nous engage à écouter nos instincts, à suivre le destin auquel on aspire, et à ne jamais repousser la main qui se tend.