"Catch", texte collectif : Vent de folie à la Tempête, il faut s’accrocher aux cordes, le KO est proche

• Cinq combats de catch s’enchaînent au milieu d’un immense ring. Toutes les tares, rancœurs, jalousies, conflits, souffrances de la société s’affrontent dans les cris d’horreur ou de douleur, au cours d’une gigantesque et spectaculaire métaphore.

• Cinq mi-troupes répètent les mêmes tableaux, tour à tour grotesques ou fantasmagoriques, sanguinaires et monstrueux, violents ou jubilatoires, interprétés par des personnages masqués grimés, costumés représentant de grandes “figures archétypales“ (Robert Haehnel).

• L’outrance domine de la tête et les jambes, le grand purgatoire est en marche. Ainsi s’affrontent dans des combats physiques et surtout de paroles, dix acteurs, autant de catcheurs (de théâtre), qui donnent libre cours à leur imagination et à leurs fantasmes pour construire leurs figures : le dépressif Mélancholia, le méchant homme d’affaires Kapitaal, le fornicateur Priapico, jusqu’au gros bébé vagissant et plaintif Enfant-Do, ou la prédatrice sexuelle aux tétons lumineux, KassNoisette !

• Toute l’ambiance des grands rendez-vous de catch commentés à la TV des années 1970 par le tandem déchaîné Roger Couderc – Thierry Roland, est là : le bruit, les cris, l’atmosphère enfumée, les commentateurs allumés, l’arbitre en perdition. Mais le spectacle est aussi dans la salle