"Bon anniversaire Jean", de et avec Fanny Ruwet : elle ose tout, c’est même à ça qu’on la reconnaît

• Après nous avoir accueillis d’un « Merci d’être là ! Je serais vous, je serais en terrasse... », la “stand uppeuse“ s’engage résolument dans l’autodérision (« Vers quoi tu te vois évoluer à l’avenir : vers la dépression » / « Elle est plus drôle sur France Inter »).

• Mais elle se distingue vite de pas mal de ses consœurs et - frères, englués dans l’humour sociétal couches-culottes, easy listening et sans risque à la Fl. Foresti ou Gad Elmaleh. Contrairement à eux, elle lorgne du côté de ces comiques jadis assez percutants et réputés en leur temps (on songe par exemple à Patrick Font et, bien sûr, à Pierre Desproges), par sa propension à l’irrespect, au grinçant, à la limite de la méchanceté : sur les attentats (voir plus bas), les enfants (impubliable ici, quoique drôle et assez vrai), le pathos lacrymal médiatiquement orchestré (« On peut aller loin avec la pitié : regardez Gregory Marchal »), jusqu’aux tueurs en série à la Marc Dutroux (Belgitude oblige).

• Mais ne confondons pas pour autant Fanny (Ruwet) avec Jean-Marie (Bigard, pas l’autre), car si l’une est volontiers et délibérément grossière, mais jamais vulgaire, pour l’autre, c’est exactement l’inverse.

• Le spectacle met très justement l’accent sur le rôle du comique dans la gestion et la mise à distance des émotions ressenties.