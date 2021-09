"Boîte noire" de Yann Gozlan : un thriller psychologique, sophistiqué, tendu et fragile, électrisé par Pierre Niney…

– L’univers du film. Le monde de l’aéronautique et de l’aviation civile est rarement abordé au cinéma. Le biais par lequel on le découvre ici permet de saisir à quel point il est fascinant, ne serait-ce que par l’importance de ses enjeux technologiques et financiers.

- L'originalité du scénario. Boîte noire démarre comme un film d’enquête classique, bifurque vers le polar mental et vire finalement au film d’action. Cette construction qui s’inspire du principe des poupées russes lui donne à la fois rythme et singularité. Elle dope aussi son suspense.

– La réalisation est d’une sophistication virtuose. Le plan-séquence d’ouverture, notamment, est époustouflant. C’est un long travelling-arrière qui nous fait traverser tout l’avion du cockpit jusqu’à la fameuse boîte noire qui donne son titre au film.

– Le travail sur le son est prodigieux. Il rappelle celui effectué sur Le Chant du loup qui se déroulait dans le huis-clos d’un sous-marin.

– La distribution est plus que parfaite. D’une rigueur et d’une précision extrêmes, à la fois tendu, sensible, fragile et ambigu, Pierre Niney est sensationnel. Il parvient à rendre palpable tous les tourments de son personnage. Lou de Laâge, qui joue son épouse et change ici de registre, est formidable elle aussi. Sa blondeur et sa douce détermination font penser aux héroïnes hitchcockiennes.