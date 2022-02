"Body And Soul" de Crystal Pite : une atmosphère envoutante qui joue merveilleusement avec le temps

Chorégraphié en 2019 pour le ballet de l’Opéra National de Paris, Body and Soul ( Le Corps et l’Esprit ) est une création sur mesure structurée en trois actes, avec un entracte et un précipité. La scène, faiblement éclairée par la faible lumière d’un plafonnier, s’ouvre sur un duo de « figures », deux danseurs en costume de ville, dont les gestes sont dictés par une mystérieuse voix féminine. Puis, c’est tout un cortège de danseurs qui envahit l’espace et réinvente sans cesse la dualité, sur un mode souvent conflictuel, mais aussi languissant et élégiaque. Le deuxième acte fait alterner, sur les Préludes de Chopin, solos, pas de deux et chorégraphies d’ensemble, qui explorent les rapports de la singularité et de l’unité de chacun face au groupe. Enfin, le troisième acte bascule dans un univers rutilant, peuplé de silhouettes sombres et luisantes, dont les bras sont prolongés par des pointes acérées, et d’un étrange personnage aux allures primitives, pour un final énergique et débridé, sur la musique de Teddy Geiger