"Bellissima" de Simonetta Greggio : La violence, c’est le fascisme. Le fascisme, c’est le père

Petite fille, l’auteur abandonne la maison familiale, mais aussi son pays et donc sa langue maternelle. On le saura – ou croira le savoir – dès le deuxième chapitre. Car le premier chapitre raconte en quelques lignes la mort de Mussolini et la fin du fascisme.

Tout le livre balance entre le récit d’une Italie gangrénée par cet enfer qu’elle a engendré et le cauchemar vécu par l’auteure, dans un étroit parallèle qui tente d’exorciser le mal.