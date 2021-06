"Belle Greene" d'Alexandra Lapierre : Le destin captivant d’une pionnière de la culture au début du XXe siècle à New York

Belle Greene, une jeune fille pauvre passionnée de livres rares, devient une des femmes les plus puissantes d'Amérique. Directrice de la Morgan Library (la Librairie Morgan), elle construit une des plus belles collections privées de livres anciens pour le magnat J.P. Morgan, grand banquier et collectionneur acharné qui tente de rapporter la culture européenne en Amérique.

Pendant cinquante ans, elle voyage en Angleterre, en Italie et en France, règne sur les salles des ventes américaines et européennes, devient la coqueluche de l'aristocratie internationale, vit des amours fous avec de grands collectionneurs, fume, boit, danse et travaille, travaille sans cesse, travaille passionnément. Belle Greene est une femme libre, déterminée, audacieuse et moderne avant l'heure.

Mais cette flamboyante collectionneuse érudite et mondaine a une autre facette.

Elle cache un secret qui, s'il venait à être découvert, causerait sa perte. Bien qu'elle paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine. Et sur ce point, les Etats-Unis ségrégationnistes sont implacables depuis les abominables lois Jim Crow de 1877. C'est la « règle de la goutte unique » (One-Drop Rule), avec son cortège de ségrégations, de discriminations et de persécutions raciales. « Une seule goutte de sang noir dans les veines, fabrique à jamais des ''nègres'' ». Pour Belle Greene, mentir sur ses origines est le seul moyen de se construire un avenir. Elle fait le « passing », elle renie ses ancêtres africains.

Et Belle Marianne Greener change d'identité sous le faux nom de Belle da Costa Greene, Belle Greene pour les intimes. Jamais elle ne révèlera son secret et vivra dans la peur et vivra, aussi, le drame d'être écartelée entre son histoire et son choix d'appartenir à la société qui opprime son peuple. Un cas de conscience ressenti par nombre de ceux qui se sont résolus au “passage”.

Belle Greene est aussi un roman sur la Morgan Library et sur JP. Morgan lui-même. Quel rêve poursuivait-il ? Comment Belle Greene l'a-t-elle aidé à réaliser ce rêve ?