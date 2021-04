"Au-dessous du volcan" de John Huston : l’une des dernières grandes œuvres du réalisateur américain… superbe et crépusculaire…

- AU FEU LES POMPIERS ! de MILOS FORMAN - Avec JAN VOSTRČIL, JOSEF SEBÀNEK, JOSEF VALNOHA…

Dans une petite ville tchèque, des pompiers bénévoles préparent leur bal annuel, à l’issue duquel ils doivent remettre la Hache d’or à leur président d’honneur, âgé de 86 ans et atteint d’un cancer. Rien ne va se dérouler comme prévu. La fête va rapidement tourner à la confusion générale. Le concours de reine de beauté va se transformer en débandade, à tel point que le titre va finalement échoir à une dame d’âge mûr ; les lots de la tombola, pourtant d’un intérêt et d’une valeur discutables, vont être volés les uns après les autres, et, pour parachever le tableau, un incendie va survenir dans une des maisons de la ville, provoquant la dislocation du bal…

Troisième film de Milos Forman après L’As et pique et Les Amours d’une blonde (deux autres petits chefs-d’œuvre qui sortent aussi parallèlement cette semaine en DVD et Blu-ray chez Carlotta), Au feu les pompiers ! est le dernier opus du cinéaste tchèque avant son exil aux Etats-Unis, motivé par la répression du Printemps de Prague. Écrit à partir d’une histoire originale due au scénariste Václav Sasek, c’est une succulente satire sociale dont le désenchantement teinté d’ironie et d’humour ubuesque lui valut d’être sélectionné au festival de Cannes en 1968. Ce petit chef-d’œuvre avait pratiquement disparu des écrans (grand et petit). Pour les fans du cinéaste, sa ressortie en DVD et Blu-ray est une aubaine.

Recommandation : Excellent

Sortie vidéo DVD, Blu-ray – Editions Carlotta

Bonus vidéo : Milos Forman années 60 de Luc Lagier (50’); Bande-annonce 2019 HD



- L'Enfer de Claude Chabrol - Avec Emmanuelle Béart, François Cluzet, Nathalie Cardone, Marc Lavoine…

Paul vient d’acheter et de rénover l’auberge où il travaille depuis toujours. Il épouse Nelly, une des plus belles filles de la région, qui lui donne vite un enfant. Sans les emprunts à rembourser, tout irait pour le mieux si, irrité par l’attitude séductrice de sa femme, Paul ne devenait jaloux, d’une jalousie maladive qui va transformer sa vie et celle de sa femme en enfer…

Comme elle va bien à Claude Chabrol cette histoire imaginée par le machiavélique Henri-Georges Clouzot ! A partir de celle-ci construite autour du délire paranoïaque d’un homme, le malicieux cinéaste a concocté un film comme il les aime, où, tel un démiurge, il s’amuse à manipuler le spectateur, qui plus est, dans l’univers des bourgeois provinciaux qu’il connaît comme sa poche. Avec, en têtes d’affiche, deux des acteurs français parmi les meilleurs et plus populaires (Emmanuelle Béart et François Cluzet), L’Enfer est un régal de noirceur et de sensualité. Sa ressortie en DVD s’accompagne notamment d’un bonus sur trois de ses scènes que le réalisateur commente avec passion. Avis aux amateurs, Carlotta édite aussi cette semaine quatre autres petits « bijoux chabroliens » : La Fleur du mal, Merci pour le chocolat, Rien ne va plus et La Cérémonie.

Recommandation : Excellent

Sortie Blu-ray, le 7 avril, version restaurée 4K et DVD, le 28 avril – Editions Carlotta.

Bonus vidéo : présentation du film par Joël Magny, scènes commentées par Claude Chabrol, entretiens et conversations inédites, bande-annonce originale.



– PETITE FILLE de SÉBASTIEN LIFSHITZ – DOCUMENTAIRE

Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans. A sept ans, elle ne rêve que de tutus et de jolies robes. Ce documentaire suit, pendant un an, sa vie au quotidien, le questionnement de ses parents et de sa fratrie et aussi et surtout le combat incessant que mène sa maman pour faire comprendre sa différence…

Contrairement à Adolescentes, du même Sébastien Lifshitz, qui avait eu droit à une sortie en salle, Petite fille avait été diffusé directement sur Arte, le privant d’une confrontation directe avec le spectateur, ce qui, soit-dit en passant, n’avait pas empêché qu’il soit récompensé au dernier Festival de Berlin. Le voici qui paraît en Blu-ray. Comme hymne à la tolérance et comme guide à l’usage de parents confrontés à la dysphorie de genre de leur enfant, on a rarement fait mieux. Sébastien Lifshitz sait regarder la différence comme personne, sans voyeurisme, avec un tact fou. Édifiant et bouleversant.

Recommandation : En priorité.

Sortie Blu-ray, DVD – Arte éditions.

Bonus vidéo : Séquences coupées ; entretien avec Sébastien Lifshitz.



– CALAMITY de RÉMI CHAYÉ – FILM D’ANIMATION – Avec LES VOIX DE SALOMÉ BOULVEN, ALEXANDRA LAMY…

1863. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest américain, Martha Jane, 10 ans, orpheline de mère, doit remplacer son père, blessé, pour conduire le chariot familial. Parce que ses jupons l’entravent, Martha la téméraire enfile un pantalon et se coupe les cheveux. Mais son nouveau look de garçon manqué ne plaît pas. Chassée du convoi pour un vol qu’elle n’a pas commis, la jeune effrontée, qui manie le lasso avec une dextérité de cowboy aguerri, se voit obligée d’affronter un monde en pleine construction. Entre péripéties mouvementées et chevauchées intrépides, sa personnalité, unique, va s’affirmer. Martha Jane va devenir une hors-la-loi de légende.

Calamity Jane a inspiré un nouveau film d’animation à Rémi Chayé (Tout en haut du monde, 2015). Grâce la personnalité de son héroïne, ce film, tout en aplats de couleurs et d’un graphisme sublime a pris les allures d’un conte initiatique mâtiné de western féministe, où sont abordées, avec subtilité et à hauteur d’enfant, les questions du genre. Visible à partir de 8 ans, conjuguant beauté, émotion, divertissement et réflexion, Calamity a remporté le Cristal du long métrage à la dernière édition du Festival d’Annecy. Sorti le 14 octobre dernier, juste deux semaines avant le confinement, ce beau film avait vu son exploitation brisée. Sa sortie en DVD lui offre une seconde chance. Idéal pour un après-midi en famille pendant les vacances scolaires.

Recommandation : Excellent.

Sortie DVD, Blu-ray – Universal Pictures France.

Bonus vidéo : 5 femmes pour Calamity, La genèse de Calamity, La couleur de Calamity, Les voix de Calamity,