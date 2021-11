"Aline" de Valérie Lemercier : Décalé et enthousiasmant

Depuis qu’elle a découvert Céline Dion en 1995 à la sortie de son album Deux, Valérie Lemercier n’a plus jamais cessé d’adorer la chanteuse. Sa voix, ses chansons, sa gentillesse, son franc-parler, la fulgurance de son incroyable carrière, et aussi son histoire personnelle de petite fille de famille nombreuse, à la fois timide, naïve et culottée, tout, chez elle subjugue Valérie. Alors un jour de 2016, à la mort de René ( le mari de Céline), elle se jure, croix de bois, croix de fer, qu’elle va rendre un hommage à son idole à travers un film, qui tiendrait à la fois du biopic et du conte de fée. Du biopic pour que tout le monde comprenne sans hésitation que derrière son Aline se cache la vraie Céline. Et du conte de fée, pour qu’elle, Valérie Lemercier, puisse quand même romancer son histoire comme elle l’entend.

Après avoir lu et regardé tout ce qui était disponible sur Céline et ses proches pendant plus d’un an, Valérie appelle son amie Brigitte Buc (avec qui elle avait déjà écrit Palais Royal) pour « tricoter» un scénario. Parallèlement, elle mincit, intensifie ses cours de danse, travaille sa gestuelle, apprend à parler avec l’accent québécois et… prend des cours de chant. S’il n’est pas question d’imiter Céline, il s’agit quand même de l’évoquer sans la trahir. Valérie recompose le réel avec un maximum de précision et l’enjolive ensuite avec des petites anecdotes de son invention.

Et puis, surtout, au fil du travail d’écriture, elle décide que son film, qu’elle intitule Aline, sera axé sur l’histoire d’amour de Céline et de son mentor, René, qui devient, sous sa plume, Guy-Claude.

Ce travail préparatoire terminé, elle se penche sur la distribution. Crédibilité du film oblige : celle-ci sera à 90% québécoise. « Ce n’est pas une question d’accent, explique la cinéaste, mais plutôt d’état d’esprit ». Un comique, Sylvain Marcel, décroche le rôle si primordial de Guy-Claude, et il y est bouleversant de sensibilité. Une formidable actrice de théâtre, Danielle Fichaud est pour sa part choisie pour être la mère de l’héroïne. Et elle aussi émeut par sa faconde, son naturel et sa justesse.

La réalisation est à la hauteur de l’ambition du projet. Elle est riche, rythmée, ample, spectaculaire, et elle est portée par la voix de Victoria Sio qui interprète tous les « tubes » du film censés être chantés par Aline.