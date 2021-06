"A la recherche d'un autre monde" de Jean-Michel Treille : "Un monde pour tous et tous pour un autre monde…". Une conviction que l'auteur sait faire partager avec brio

« L’ancien monde », aux pieds d’argile, craque et les désenchantements prospèrent. Face aux dégâts collatéraux de la croissance, aux réseaux numériques de plus en plus intelligents et aux mailles de plus en plus fines, quel nouveau monde est-il possible d’inventer ?

L’auteur expose les graves atteintes, peut être irrémédiables, au capital naturel dont nous avons hérité ( pollutions, diminution de la biodiversité, gaz à effet de serre, réchauffement climatique, etc) , mais aussi les inégalités sociales, mises d’autant plus en évidence par la crise du Covid.

il s’interroge en outre sur la finalité humaine et sociale de cette croissance qui, après s’ être appuyée sur la production, s’est pérennisée par une consommation exacerbée, devenue religion. Elle est accompagnée de surcroît d’une surveillance de masse de plus en plus visible via l’ intelligence artificielle, les réseaux sociaux , les Gafa etc..

Enfin, les logiciels complexes qui sont à l’ œuvre, posent la question de leur vulnérabilité (pannes géantes, cyber-attaques...) avec en perspective des données démographiques qui selon l’ONU vont faire progresser la population mondiale vers les 10 milliards de terriens à l’horizon de ce siècle.