« Vous arrêtez de m'engueuler ! » : Yann Moix s'emporte violemment contre Pascal Praud sur le plateau de CNews

L'écrivain et l'animateur de CNews ont eu de vifs échanges lors des débats ce lundi matin sur le plateau de « L'Heure des pros » sur CNews au sujet d'Eric Zemmour. La discussion concernait une récente déclaration d'Eric Zemmour à laquelle les intervenants de l'émission étaient invités à réagir.

« Quand le prix du gaz monte en flèche à cause de la guerre en Ukraine, c'est notre prix de l'électricité qui explose », a dénoncé Eric Zemmour lors de son discours de l’université d’été ce dimanche.

« Qui contestera ce constat? », a demandé Pascal Praud à ses chroniqueurs.

« Ben moi à 100% », a répondu Yann Moix. « Il a raison sur le nucléaire (...) et il se donne automatiquement tort en repartant sur ses anciennes marottes anti-européenne. C'est absurde, il se tire une balle dans le pied tout seul ».

Cette réaction n'a pas plu à Pascal Praud :

« Franchement, il faut arrêter de parler. En fait, il ne dit pas ça. Il dit que si nous avions une stratégie nucléaire française on n'en serait pas là. Je suis désolé de vous le dire et qui contestera ça Yann ? Vous êtes dans le mur et vous continuez ! ».

Yann Moix a alors vivement répondu :

« Je ne suis pas venu ici pour me faire engueuler, d'accord ? Vous arrêtez de m'engueuler maintenant ! », a-t-il hurlé et répété.

« Je ne vous engueule pas Yann », s'est défendu Pascal Praud.

Yann Moix a alors tenté de se jusitifié face aux critiques de Pascal Praud :

« Je ne suis pas Zemmourien, je ne suis pas zemmourologue. Je ne suis pas venu ici faire la publicité d'Éric Zemmour. Vous arrêtez de m'engueuler ! ».

L’ambiance était plus apaisée à la fin de l’émission :

« Vu les rapports que j'ai avec vous... Ce n'est pas bien de me mettre en difficultés. Je ne vous engueule pas et vous le savez bien », a confié Pascal Praud.

« Je ne m'engueule qu'avec les gens que j'aime », a alors répondu Yann Moix.

« Bon alors tout va bien. (…) Aimons-nous les uns les autres », a conclu Pascal Praud.