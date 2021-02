USA : les Indiens Cherokee demandent que la Jeep qui porte le nom de leur tribu soit rebaptisée autrement

4 x 4 Cherokee

Le Cherokee, le 4x4 de Jeep va-t-il changer de nom ? Le chef de la tribu indienne estime que le temps est venu pour les entreprises et équipes sportives aux États-Unis de cesser d'utiliser des noms indiens indique CNN

Le chef de la tribu des Cherokee, Chuck Hoskin Jr, a fait cette demande à la maison-mère de Jeep, le groupe Stellantis, issu de la fusion entre les groupes français PSA et italo-américain Fiat Chrysler.

CNN indique que Jeep utilise le nom de la tribu Cherokee depuis 1974.

Jeep a réagi par un communiqué «Les noms de nos véhicules ont été soigneusement choisis et nourris au fil des ans pour honorer et célébrer les Amérindiens pour leur noblesse, leurs prouesses et leur fierté», a déclaré Jeep dans un communiqué. "Nous sommes, plus que jamais, engagés dans un dialogue respectueux et ouvert avec le chef principal de la nation Cherokee, Chuck Hoskin, Jr."

Pour sa part, Hoskin a déclaré qu'il ne pouvait voir aucune sorte d'arrangement en vertu duquel il serait acceptable pour lui que Jeep continue à utiliser le nom de la tribu sur ses véhicules.