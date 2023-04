Un chapitre de la Bible, caché depuis 1.500 ans, a été découvert grâce à des rayons UV

Un chapitre de la Bible, jusqu'à présent inconnu, a été découvert grâce à des analyses UV.

Un chapitre de la Bible, jusqu'à présent inconnu, a été découvert grâce à des analyses UV, selon des informations de The Independent et de BFMTV. Le document en question serait daté de la première moitié du VIe siècle, selon les chercheurs. Ce chapitre inédit était caché sous trois couches différentes de texte dans un manuscrit de la bibliothèque du Vatican.

Des scientifiques ont eu recours à la technique des rayons ultraviolets pour le révéler.

"Cette découverte prouve à quel point l'interaction entre les technologies numériques modernes et la recherche fondamentale peut être productive et importante lorsqu'il s'agit de manuscrits médiévaux", selon Claudia Rapp, la directrice de l'Institut de recherches médiévales de l'Académie des sciences autrichienne Claudia Rapp.

D’après une étude du New Testament Studies, ce document exceptionnel est une des plus anciennes traductions des Evangiles et aurait des différences avec les versions plus récentes, offrant plus de détails.

Ce texte concerne le chapitre 12 de l'Evangile selon Saint-Matthieu.

Selon les chercheurs, cette découverte inédite offre une "passerelle unique" vers l'époque des premières transmissions textuelles des Evangiles.

"Il n'y a aucun doute que (ce texte) a été produit pas plus tard qu'au VIe siècle", estiment les scientifiques, en s'appuyant sur la datation des Evangiles.

Le document a été découvert grâce à l'intuition de chercheurs. Ils étaient convaincus que le parchemin était rare à l'époque et qu'il pouvait être réutilisé et donc pouvait renfermer des textes cachés.