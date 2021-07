WC toilettes

Ses blessures sont mineures et le serpent a été rendu à son proprétaire

© JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

En allant aux toilettes à 6 heures du matin, un Autrichien de 65 ans a ressenti un « pincement » aux parties génitales avant de découvrir qu'il y avait un serpent dans la cuve de ses toilettes raconte le Daily Mail.

La police a déclaré que l'homme s'est aussitôt levé, et il a trouvé un python albinos de 1,50 mètre qui le fixait. Ce serpent venait de s'échapper de chez son voisin.

Les médecins ont déclaré que, heureusement, les pythons ne sont pas venimeux, mais qu'il y avait un risque que la piqûre soit infectée par des bactéries présentes dans les toilettes.

La police a déclaré que l'homme gardait un total de 11 serpents non venimeux et un gecko dans son appartement. On ignore s'il sera inculpé.