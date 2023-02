Un adolescent sur deux perd l'équivalent d'une nuit de sommeil par semaine

Près d'un adolescent sur deux dort moins de sept heures par nuit en semaine.

Près d'un adolescent sur deux dort moins de sept heures par nuit en semaine, soit deux heures de moins que la recommandation des spécialistes du sommeil, selon une étude réalisée et publiée par la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs (FNEPE) et la Fondation VINCI Autoroutes, ce mercredi 15 février.

«Cela fait des années qu'on alerte sur le manque de sommeil des adolescents», déplore la sophrologue Caroline Rome, spécialisée dans la vigilance et les troubles du sommeil. «Ces derniers ont un retard physiologique : ils se couchent et se lèvent plus tard que les adultes. Et avec les écrans, l'heure du coucher recule, alors qu'ils doivent se lever -trop- tôt pour partir à l'école.» Selon la sophrologue, les adolescents devraient avoir «9 heures de sommeil» pour être en pleine possession de «leurs capacités psychiques, nerveuses et intellectuelles.»