Uber lance «Uber Balloon» pour réserver votre trajet en... montgolfière

La plateforme de VTC propose pour la première fois des trajets en montgolfière. Une façon de se diversifier pour devenir incontournable, quel que soit le type de voyage.

Après avoir conquis les centres-villes du monde entier, Uber s’attaque désormais aux airs. À compter de ce lundi et jusqu’au 19 novembre, les utilisateurs de l’application pourront réserver un vol en montgolfière dans la ville turque de Göreme, dans la région très touristique de la Cappadoce. «Uber Balloon» sera disponible grâce à «Uber Reserve», une option déjà existante, qui permet de réserver des trajets à l’avance.

Prix unique : 150 euros le vol, pour admirer le lever du soleil depuis les airs, à 1000 mètres d’altitude. À ce tarif, un chauffeur viendra vous récupérer directement à votre hôtel. Pour créer l’engouement, la plateforme offre le voyage aux 100 premiers clients. La région est stratégique pour Uber. En effet, le parc national de Göreme est une attraction touristique majeure en Turquie. En 2018, près de 3 millions de personnes l’avaient visité. Depuis, plusieurs mois, le phénomène a pris davantage d’ampleur à travers TikTok. Sur le réseau social, les vidéos de vols en ballon ont été visionnées plus de 1,6 milliard de fois, profitant sur place aux compagnies de montgolfières. La Turquie est l'un des marchés à la croissance la plus forte pour Uber. Selon la plateforme, les trajets internationaux ont augmenté de plus de 30 % dans le pays, où près de 26 millions de personnes ont ouvert l'application en 2023.