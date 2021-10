Trois navettes autonomes électriques sans volant ni conducteur entre Vernon et le musée de Giverny (Seine Maritime)

Navette autonome NIMFEA

Un trajet de 12 kilomètres aller retour en ville et dans la campagne

L’expérimentation sera menée avec trois navettes autonomes et électriques EasyMile de niveau 4, pouvant accueillir jusqu’à 12 passagers. Le trajet retenu pour NIMFEA est un parcours routier de 12km (aller-retour), qui assurera une liaison régulière entre la Gare de Vernon-Giverny et le Musée des Impressionnismes de Giverny, parcourant des ronds-points, une route départementale, un environnement urbain et le site touristique de Giverny indique la société Transdev

C’est le plus long parcours sur routes ouvertes mixtes jamais testé par ce type de véhicule autonome ! Une première en Europe ! précise Transdev.

Les trois navettes autonomes devront composer avec trois contraintes : la circulation dans un centre-ville dense, le franchissement de plusieurs intersections et de ronds-points ainsi que la circulation sur une voie départementale où elles pourront rouler jusqu’à 25 km/h. Il n'y aura pas de conducteur dans la navette, mais, comme la réglementation l'oblige pour l’instant, à bord un "safety driver", un opérateur de sécurité.

L'expérimentation va durer sept mois et les trajets en Nimfea seront gratuits.