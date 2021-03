Tout ce qu'il faut savoir sur le changement d'heure (eh oui, c'est ce weekend !)

Ce dimanche, à 2h, il sera 3h.

Alors qu'une partie du pays est confronté à un reconfinement afin de lutter efficacement contre le Covid-19, ce dimanche 28 mars, la France passera à l'heure d'été. Cela signifie que nous allons dormir une heure de moins cette nuit (à moins de rester une heure plus tard au lit). A 2 heures du matin, il sera donc 3 heures. N'oubliez pas de modifier et d'avancer vos montres et vos horloges ce dimanche donc.

Mais d'où nous vient cette tradition de changer d'heure en hiver ? L'idée est émise pour la première fois le 16 avril 1784 par Benjamin Franklin. Son objectif : faire des économies d'énergie. L'idée n'est toutefois pas reprise et il faut attendre le début du XXe siècle en 1907 et la campagne contre le gaspillage de la lumière du Britannique William Willet pour qu'elle refasse surface. Dès le 30 avril 1916, l'Allemagne devient la première à instaurer le changement d'heure et est rapidement suivie par les Anglais le 21 mai de la même année. Après la guerre, le changement d'heure est repris par la plupart des pays européens. En France, c'est en 1917 que le député André Honnorat propose l'heure d'été, qui est alors instituée en mars de la même année avant d'être abandonnée en août 1945. Il faut attendre le choc pétrolier de 1973 pour que la France rétablisse l'heure d'été le 28 mars 1976. Ou quand les politiques énergétiques nous dictent quelle heure il doit être !

Le changement d'heure a encore de nombreux détracteurs qui estiment qu'il peut avoir des effets négatifs sur la santé des bébés, mais aussi des adultes. L'Union européenne a même décidé, en 2018, de le supprimer dès 2019... Mais cette mesure a été repoussée à 2021, car les États de l'Union européenne n'arrivent pas à s'entendre sur le fuseau horaire à adopter. Ce changement serait donc le dernier, ou l'avant-dernier ? Pas sûr : du fait de la crise du Covid-19, la Commission européenne a d'autres dossiers un peu plus urgent sur le feu et le dossier est tombé dans les oubliettes.