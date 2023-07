Icon of the Seas : le plus grand paquebot au monde a fait des essais en mer avant ses premiers voyages en 2024

L'Oasis of the Seas, un ancien gigantesque paquebot, arrive de Turku, en Finlande, au port d'attache du navire à Fort Lauderdale, en Floride, le 13 novembre 2009.

Le paquebot de luxe de la compagnie Royal Caribbean a officiellement fait ses premiers essais en mer, au large de la Finlande, avant son lancement en 2024. Mais il est déjà très critiqué pour son potentiel impact sur l'environnement.

Le paquebot de croisière « The Icon of the Seas » est démesuré avec ses 365 mètres de long (soit une trentaine de mètres de plus que la tour Eiffel couchée), ses 20 étages et ses 250.000 tonnes.

Il s’agit du plus grand navire de croisière au monde. Près de 7.600 passagers pourront être accueillis à bord.

The Icon of the Seas proposera sept piscines et un vaste parc aquatique composé de six toboggans. Un parcours d’obstacles permettra de marcher en étant suspendu dans le vide, au-dessus de l’océan. Une quinzaine de lieux d’animations et de musique live en soirée sont aussi prévus dont une salle de spectacle composée d’une arène de glace. Pour les fins gourmets, 40 options de restauration seront disponibles pour les voyageurs à bord.

Une semaine de croisière dans les Caraïbes à bord de ce gigantesque navire coûtera 2.029 euros par personne pour une semaine. La note peut même grimper à plusieurs dizaines de milliers de dollars en fonction du type de cabines choisi parmi les 28 proposés.

La première navigation de l’Icon of the Seas serait déjà complète. Un client aurait payé jusqu’à 94.000 dollars pour une suite familiale à bord.

L’impact du navire « The Icon of the Seas sur l’environnement reste néanmoins au coeur des critiques de la part de militants écologistes.