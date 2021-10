Elon Musk

Le constructeur automobile américain dirigé par Elon Musk est désormais la sixième valeur mondiale, derrière Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Google et Amazon souligne le quotidien Les Echos.

Ces dernières semaines, le titre TSLA a profité de l'accélération mondiale des ventes de véhicules électriques et de la publication de bons résultats financiers trimestriels. Mais c'est une énorme commande du loueur Hertz - plus de 4 milliards de dollars pour 100.000 voitures -, qui a fait basculer Elon Musk et ses troupes dans un autre monde. Il n'aura fallu que onze ans à Tesla pour passer sa valeur sur les marchés de zéro à 1.000 milliards.

Il y a deux ans,l'action Tesla flirtait avec les 50 dollars. Le titre atteint aujourd'hui plus de 1.020 dollars.

A ce niveau-là, Tesla vaut bien plus en Bourse que tous les autres constructeurs automobiles qui construisent souvent plus de véhicules que lui, et affichent des bénéfices bien plus rutilants. Mais Volkswagen vaut dix fois moins sur les marchés, et Renault cent fois moins… constatent Les Echos.