Star Wars : une nouvelle trilogie est officiellement annoncée au cinéma

Des fans de la saga Star Wars lors de l'avant première d'un des films.

La franchise la plus célèbre de la galaxie s'apprête à renaître au cinéma. Une nouvelle trilogie verra bien le jour. Sur la scène du centre de convention Excel London, Kathleen Kennedy, à la tête de Lucasfilm, a confirmé que trois nouveaux longs-métrages Star Wars étaient en préparation.

Disney et Lucasfilm ont privilégié depuis trois ans la plateforme de streaming Disney+ pour les nouveautés de l'univers Star Wars (via notamment les séries The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi ou Andor...).

Les trois prochains films Star Wars parleront essentiellement des Jedi. Ils ne formeront sans doute pas une intrigue commune.

Le premier d'entre eux évoquera « l'aube des Jedi », l'apparition des premiers Jedi maîtrisant la force plus de 20.000 ans avant la naissance de Luke Skywalker. Ce film sera réalisé par James Mangold, qui a travaillé sur le dernier Indiana Jones qui sortira en salles en juin prochain.

Le second volet de ces nouveaux films se déroulera dans une époque Star Wars plus récente, celle de la Nouvelle République. Dirigé par Dave Filoni (Clone Wars, The Mandalorian, Book of Boba Fett), ce film fera la connexion entre les séries actuelles - The Mandalorian et Ahsoka - et une nouvelle intrigue.

L'ultime projet de cette trilogie poursuivra l'histoire après L'ascension de Skywalker, dernier film Star Wars sorti en cinéma en 2019. La réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy (Miss Marvel) conclura cette séquence avec la comédienne Daisy Ridley qui reprendra son rôle de Rey Skywalker, l'héroïne de la dernière trilogie alors qu'elle s'attelle à bâtir un nouvel Ordre Jedi.

Même si aucune date n'a été confirmée par Disney pour le moment, la production devrait démarrer dès cette année. Les films pourraient sortir respectivement en 2025, 2027 et 2029.