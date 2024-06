Sensation d’étranglement, membres bloqués, spasmes : Céline Dion raconte les effets de sa maladie neurologique

Céline Dion s'est confiée sur sa maladie dans le cadre d'une interview accordée à la chaîne américaine NBC.

Céline Dion a été contrainte d’annuler sa tournée et de quitter la scène en 2022. Elle s'est confiée dans une interview à la télévision américaine.

© KEVIN WINTER / Getty Images via AFP

Avant la diffusion d’une interview de Céline Dion le 11 juin, la chaîne américaine NBC a publié un extrait dans lequel la chanteuse décrit les symptômes de sa maladie neurologique.

Alors que les fans de Céline Dion sont toujours inquiets pour son état de santé, la chaîne américaine NBC a diffusé un extrait d’une interview qui sera diffusée le 11 juin. La chanteuse s’est confiée sur la réalité de sa maladie dans le cadre de cette séquence.

Après son retrait soudain de la scène en 2022, Céline Dion avait annoncé être atteinte du syndrome dit « de la personne raide ».

À la suite d’une longue pause et après des mois de silence, la chanteuse Céline Dion sera au cœur d’un documentaire qui sera accessible à la fin du mois de juin sur Amazon Prime.

Céline Dion a aussi accordé une longue interview à NBC qui sera diffusée le 11 juin. La chaîne américaine a décidé de publier le 7 juin un premier extrait de quelques minutes dans lequel Céline Dion donne des détails sur sa maladie neurologique.

La journaliste Hoda Kotb en plateau, avant la diffusion de l’extrait, s’est aussi confiée sur la situation de Céline Dion :

« Dès 2016, elle savait que quelque chose clochait mais elle ne savait pas quoi. C’est bien plus tard qu’elle a appris qu’elle avait développé une maladie neurologique rare qui touche ses cordes vocales, mais qui l’empêche aussi parfois de chanter, de parler ».

Céline Dion raconte, dans cet entretien, les effets de sa maladie :

« C’est comme si quelqu’un vous étranglait. Comme si quelqu’un appuyait avec plusieurs doigts sur le larynx. C’est un spasme qui peut arriver dans la gorge, mais aussi au niveau des abdominaux, dans la colonne vertébrale, les côtes. »

La chanteuse a confié que surmonter cette maladie auto-immune « a été l’une des expériences les plus difficiles de (sa) vie ».

Céline Dion indique que cette maladie rare bloque parfois certains de ses membres :

« Si je cuisine, parce que j’adore ça, mes doigts, mes mains vont se mettre dans une position et y rester. C’est comme une crampe sauf que vous ne pouvez plus bouger, plus déverrouiller vos doigts. »

La chanteuse confie d’ailleurs qu’un de ces spasmes a été si fort et violent qu’une de ses côtes s’est cassée.