L'acteur et réalisateur américain, Sean Penn, pose lors d'un photocall pour le film "Flag Day" à la 74e édition du Festival de Cannes, le 11 juillet 2021.

Alors que plusieurs semaines de travail sont encore nécessaires pour terminer la série réalisée par Matt Ross, Sean Penn, qui donne la réplique à Julia Roberts, a affirmé qu’il ne retournera pas sur le plateau, à Burbank en Californie, tant que tous les membres de l’équipe ne seront pas vaccinés contre la Covid-19, selon des précisions de la rédaction de Deadline.

NBCUniversal, le studio qui produit «Gaslit», exige déjà la vaccination des employés de la « zone A », c’est-à-dire les acteurs et les membres de l'équipe qui travaillent à proximité. Mais pour limiter au maximum la propagation du variant Delta, Sean Penn, qui incarne John Mitchell, le procureur général des Etats-Unis, souhaite que tous les employés soient vaccinés.

Afin de faciliter les démarches, Sean Penn a même proposé de prendre complètement en charge les frais de vaccination via son organisation à but non lucratif CORE (Community Organized Relief Effort). Créée en 2010 après le tremblement de terre à Haïti, son association a déjà financé près de 5,4 millions de tests et 1,7 million de vaccins.

L’acteur Sean Penn a participé récemment au festival de Cannes en France cet été pour son film « Flag Day », dans lequel il joue aux côtés de sa propre fille.