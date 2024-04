Royauté anglaise : ces secrets que garde Harry pour protéger son frère, le prince William

Meghan Markle et le prince Harry, phot AFP

Ils incarnaient “le meilleur de la vie familiale britannique”, au moins aux yeux de l’historien spécialiste de la monarchie anglaise Ed Owens. La famille royale britannique, qui semble se déchirer depuis la publication par le prince Harry de son autobiographie. En janvier 2023, son livre intitulé Le Suppléant était en effet mis en vente, comme le rappelle le magazine Gala sur son site, qui souligne combien l’ouvrage a pu être dur à l’encontre de William ainsi que de Charles, le roi d’Angleterre. Sans oublier, bien sûr, la série documentaire et l’interview exclusive accordée à Oprah Winfrey qui ont aussi contribué à miner les relations entre le prince Harry et le reste de la famille.

Pourtant, fait savoir le Daily Mirror du samedi 20 avril, il semblerait que l’époux de Meghan Markle ait tenu à préserver son frère autant que faire se peut. "Il aurait pu y avoir deux livres. La partie la plus difficile a été d’enlever des choses", a en effet fait savoir le Duc devant les journalistes du Telegraph. Et lui de poursuivre : "Il y a certaines choses qui se sont passées, en particulier entre moi et mon frère, et dans une certaine mesure entre moi et mon père, que je ne veux pas que le monde sache. Parce que je ne pense pas qu'ils me pardonneraient un jour." A bon entendeur.

Impossible, pour l’heure, de dire précisément ce que le prince Harry a décidé de ne pas dire (ou s’il décidera finalement d’étaler davantage de son linge sale en public, notent nos confrères). Pour autant, il est possible de rappeler quelques-unes des anecdotes qui n’ont pas été retirées de l’ouvrage final. Il y est notamment fait mention d’une confrontation tendue concernant les funérailles du prince Philip ainsi que d’une altercation entre les deux frères au palais de Kensington.