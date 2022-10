Royaume Uni : Charles III serait en mauvaise santé

Charles III

Charles III a déjà quelques problèmes de santé selon «OK Magazin». L’hebdomadaire allemand explique que, depuis la mort d’Elizabeth II, le roi n’irait pas bien mentalement et physiquement rapporte le quotidien suisse Le Matin.

Les experts parlent d’une «énorme crise» qu’il va devoir surmonter. Mais est-ce que cethomme de 73 ans est prêt pour le poste de chef de l’État britannique auquel il s’est préparé toute sa vie ? Selon plusieurs sources et employés du palais, non. «Il est victime d’une dépression et a dit à sa femme Camilla que sa nouvelle vie était trop dure pour lui. Il est fatigué et paniqué à propos de ce qui l’attend en tant que roi», écrit OK Magazin.

Celui qui doit être couronné le 6 mai prochain souffrirait aussi «d’une insuffisance cardiaque». Ses mains en seraient un signe clair. «Ses doigts rouges et enflés peuvent indiquer un œdème, qui est le signe d’une insuffisance cardiaque», préviennent les médecins contactés par «OK Magazin».