Royaume-Uni : la police pensait faire une descente dans une plantation de cannabis, elle découvre une ferme à Bitcoin

Une ferme de minage de Bitcoin, au Québec.

Les opérations illégales évoluent constamment. La police de West Midlands, au Royaume-Uni, vient d'en faire l'expérience, après une opération dans la banlieue de Birmingham.

"De nombreuses personnes visitaient le hangar à différentes heures de la journée, beaucoup de fils et de ventilation étaient visibles à l’extérieur, et un drone de police a identifié une source de chaleur considérable", a expliqué la police. Elle en a donc tiré la conclusion qu'il s'agissait d'une plantation de cannabis. Mais en pénétrant dans le bâtiment, surprise : point de drogue, mais une centaine de machines disposées sur des étagères, reliées à un système de ventilation, en plein minage de Bitcoin.

"En résumé, cette activité consiste à mettre des ressources de calculs informatiques au service d’une blockchain (celle du bitcoin, ou d’une autre crypto-monnaie). (...) Autrement dit, plus vous allouerez de ressources informatiques — et donc d’ordinateurs — à cette tâche, plus vous gagnerez de bitcoins", explique Numerama.

Mais cette activité est particulièrement énergivore, sa consommation pouvant être équivalente à celle d'usines. C'est pourquoi les responsables de cette ferme de minage avait décidé de se brancher en toute illégalité sur le réseau d’électricité destiné à l’usage domestique. La police a donc saisi tout le matériel découvert. En revanche, personne n'a été arrêté : le bâtiment était vide au moment de l'opération.

