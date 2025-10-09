Retour vers le futur

Quand la physique quantique défie le temps : Des chercheurs autrichiens ont obtenu des résultats stupéfiants

Et si le temps n’allait plus seulement de l’avant ? Des chercheurs autrichiens viennent de prouver qu’à l’échelle quantique, il pouvait être ralenti, accéléré, voire inversé. Dans une expérience inédite menée à l’Académie autrichienne des sciences et à l’Université de Vienne, ils ont observé un phénomène qui bouleverse notre conception même de la flèche du temps : un photon ramené à son état initial, comme si son trajet n’avait jamais eu lieu.