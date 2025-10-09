Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Scienceil y a 6 heures
Une représentation d'un atome (image d'illustration).
Une représentation d'un atome (image d'illustration). © Science Photo Library via AFP
Retour vers le futur

Quand la physique quantique défie le temps : Des chercheurs autrichiens ont obtenu des résultats stupéfiants

Et si le temps n’allait plus seulement de l’avant ? Des chercheurs autrichiens viennent de prouver qu’à l’échelle quantique, il pouvait être ralenti, accéléré, voire inversé. Dans une expérience inédite menée à l’Académie autrichienne des sciences et à l’Université de Vienne, ils ont observé un phénomène qui bouleverse notre conception même de la flèche du temps : un photon ramené à son état initial, comme si son trajet n’avait jamais eu lieu.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Vu sur: Géo

