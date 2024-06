Promener des wombats ou chasser des fantômes : quand l’île de Tasmanie propose de drôles de jobs

Un wombat au John Morony Correctional Complex Wildlife Centre à Sydney, le 24 août 2017.

En Tasmanie, île du sud-est de l’Australie, les mois de juin à août sont désertés par les touristes. Et pour cause : c’est la période hivernale. Alors pour attirer les visiteurs, la région a eu une idée originale : proposer des petits jobs insolites, le temps de la saison, comme le rapporte Courrier International.

L'office de tourisme en a pour tous les goûts et chaque métier hors du commun veut proposer quelque chose qui sort de la routine.Ainsi, l’office du tourisme de Tasmanie propose les emplois suivants : promeneur de wombats, chauffeur de sauna, musicien de grottes, chuchoteur de vignes ou encore enquêteur paranormal.

Des petits boulots qui permettent de « sortir du train-train quotidien », indique le site de l'office de tourisme Discover Tasmania. « Que vous ayez envie de stimulation créative ou d'exaltation en plein air – en compagnie d'animaux, d'artisans ou de personne – il existe un petit boulot pour cela. Les dépenses seront couvertes pour les candidats sélectionnés, donc aucun obstacle ne s'interposera entre vous et votre vocation hivernale », peut-on lire sur le site.

Pour ceux qui sont tentés par l’aventure, il est important de noter que ces offres sont non rémunérées et ouvertes uniquement aux résidents en Australie âgés de 18 ans ou plus. Mais la prise en charge des frais d'hébergement, de transport et de restauration est proposée par l'office de tourisme de Tasmanie.