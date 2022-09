Lave-vaisselle

Bien que les lave-vaisselle manuels existent depuis le milieu du XIXe siècle, la véritable renaissance du lave-vaisselle est survenue après la Seconde Guerre mondiale, d'abord dans les cuisines commerciales, puis à la maison, parallèlement à la croissance des armoires et des comptoirs de cuisine standardisés raconte la BBC.

Dans les années 1970, ils sont devenus beaucoup plus abordables et beaucoup plus courants.

Mais quelque chose d'autre est devenu plus courant : les ustensiles en plastique et les récipients de stockage de nourriture.

Depuis lors, vider un lave-vaisselle signifie traiter des récipients en plastique qui gouttent, quelle que soit la température du lave-vaisselle. C'est un problème qui a déconcerté les constructeurs de lave-vaisselle pendant des décennies.

"Les assiettes et les couverts en plastique sont nettement plus légers que les articles en céramique ou en acier inoxydable et la capacité thermique spécifique est à peu près la même, il y a donc moins de chaleur stockée dans le plastique", explique Roger Kemp, membre de la Royal Academy of Engineering.

"Un autre facteur est le fait que les plastiques sont à base de pétrole et nous savons que le pétrole et l'eau ne se mélangent pas", explique Anna Ploszajski, scientifique indépendante spécialisée dans les matériaux.