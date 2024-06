Philippe Bouvard va prendre sa retraite en janvier prochain et célébrer un record à la radio après 60 ans sur RTL

Philippe Bouvard va quitter RTL en janvier prochain.

Philippe Bouvard, âgé de 94 ans, a annoncé ce dimanche 23 juin qu'il tournera la page du journalisme et qu’il mettra fin à sa carrière radiophonique en janvier 2025. Philippe Bouvard a choisi cette date pour une raison particulière. Il célébrera en effet à cette occasion son soixantième anniversaire à l'antenne. Il s'agit d'un « record mondial », selon RTL. Philippe Bouvard tient toujours une chronique hebdomadaire.

« Il y a une tentation, qui n'est pas une tentation de paresse, mais une tentation de record, c'est d'aller jusqu'au 1er janvier, ce sera déjà pas mal, et ensuite d'écouter les autres et de faire silence. Parce que le 1er janvier, j'aurai établi le double record que j'espérais, c'est-à-dire 60 ans de radio et 60 ans de RTL », a confié Philippe Bouvard dimanche sur RTL, en référence à la retraite qu'il a longtemps refusée.

Philippe Bouvard avait débuté en 1965 à Radio Luxembourg, devenue RTL en 1966, avant d'y lancer « Les Grosses têtes » en 1977. Cette émission réunissant les plus grands humoristes et de nombreuses célébrités du monde de la culture et des médias est devenue la plus écoutée de France.

Dans un communiqué, RTL a tenu à féliciter Philippe Bouvard pour ce record de « l'animateur ayant fait le plus de saisons sur une station ». Sa carrière a « révolutionné la radio », a confié le président de RTL, Régis Ravanas, cité dans le communiqué. « Nous comprenons son choix, mais (...) Philippe sait qu'il appartient pour toujours à la famille RTL », a déclaré Régis Ravanas.

Philippe Bouvard a animé les Grosses têtes pendant 37 ans. Il avait laissé sa place en 2014 à Laurent Ruquier, appelé pour « rajeunir » l'émission.

RTL lui avait ensuite confié « Allô Bouvard », diffusé le week-end jusqu'à l'été 2020. Philippe Bouvard tient également depuis quatre ans une chronique dans le mensuel VSD. Son rire inimitable et ses bons mots vont manquer aux auditeurs de RTL.