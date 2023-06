Paul McCartney raconte comment l'IA a permis à une "dernière" chanson des Beatles d'exister

Une nouvelle qui ne va pas passer inaperçue dans le monde la musique pop : Sir Paul McCartney, dernier membre de Beatles en vie avec Ringo Starr, a annoncé que l'intelligence artificielle lui avait permis de créer une dernière chanson du groupe mythique, qui devrait être publiée cette année. Bien que le nom de la chanson n'ait pas été communiquée, beaucoup de fans s'attendent à ce qu'il s'agisse d'une composition de John Lennon, appelée Now and Then, et datée de 1978, deux ans avant son assassinat.

La reconstitution aurait eu lieu à partir d'une démo transmise à Sir McCartney par la veuve de M. Lennon, Yoko Ono. Cette cassette, appelée "For Paul" (Pour Paul) a été enregistré dans un esprit de réunion du groupe, que beaucoup considéraient comme possible après une période de brouilles et de problèmes personnels pour la majorité des membres de la formation mythique.

Deux chansons de cette cassette avaient déjà été "nettoyées" par le producteur Jeff Lynne, Free As A Bird et Real Love. Publiée en 1995 et 1996, il s'agissait du premier contenu original des Beatles en 25 ans. Un ré-enregistrement de Now and Ten avait été essayé et abandonné, notamment sur l'insistance de George Harrison, qui ne l'appréciait pas.

Les conditions techniques de cette restauration n'étaient alors pas satisfaisantes non plus, mais Paul McCartney avait plusieurs fois exprimé son désir de finir la chanson. L'IA semble lui en avoir donné l'opportunité : le chanteur raconte à la BBC comment Peter Jackson, fan des Beatles au point de leur consacrer un documentaire de près de 8h et technophile convaincu, a réussi à "extraire la voix" de Lennon, d'une vieille bande abimée.

L'Intelligence artificielle a alors réussi à isoler le piano et la voix du chanteur, ce qui a permis ensuite de la mixer avec des enregistrements modernes. Lucide, Paul McCartney semble conscient du caractère inédit et sensible de l'opération, déclarant que "c'est assez effrayant mais fascinant, parce que c'est l'avenir. Il faut voir où tout cela mène."