Patrick Sébastien révèle avoir été opéré d’un cancer du rein au début de l’année 2022

L'animateur Patrick Sébastien et sa statue au Musée Grévin.

L'ancien animateur du Plus grand cabaret du monde et des Années bonheur a dévoilé ce jeudi avoir été opéré d'un cancer du rein. Un épisode qu'il raconte dans un livre, "Vivre et renaître chaque jour". Patrick Sébastien s’est aussi confié auprès de TV Mag :

"C'est arrivé en janvier dernier. J'ai fait une échographie de contrôle pour voir si tout allait bien. Mon toubib Georges a vu une petite tache blanche donc il m'a fait faire un IRM, et une biopsie. Il a finalement découvert le cancer. Même s'il faisait 3 centimètres, il n'était pas invasif et ne nécessitait pas de chimio. J'ai donc subi une opération avec huit heures d'anesthésie."

Patrick Sébastien a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé :

"Je vais très bien, je suis apaisé. La rééducation et la convalescence ont été compliquées. Mais deux mois après, j'étais sur scène. Ça fait partie des choses de la vie. Le mot cancer ne m'effraie pas".

L’animateur a aussi expliqué sa décision de ne pas informer son public pendant qu'il se battait contre la maladie :

"C'est intéressant à médiatiser quand il est guéri. L'apitoiement sur soi-même est la pire des choses pour parvenir à renaître."

Patrick Sébastien sera en tournée à travers la France à partir du mois de novembre prochain.