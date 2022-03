Pascal Obispo et l'alcoolisme de Johnny Halliday

Johnny Hallyday

Dans un documentaire diffusé par Netflix, Pascal Obispo, cité par Voici, revient sur l'addiction à l'alcool de Johnny Hallyday "Je l'ai vu boire... Au début c'est marrant. Et, à un moment donné, s'il reprend une deuxième bouteille, là ça devient agressif. Je l'ai vu bourré, je l'ai vu à poil dans son jardin avec un flingue sur la tempe. Je l'ai vu à genoux devant moi en train de pleurer... C'était dur",

Autre exemple, mais au volant cette fois : "Un jour, on était en voiture tous les deux. Il était un peu... Il voulait conduire. Je lui ai dit : 'Non, tu ne conduis pas'. Et pendant qu'on roulait, il a passé le pied de l'autre côté pour appuyer sur la pédale pour que j'aille plus vite. En me disant : 'Moi, je suis plus fou que les autres'. Je lui ai dit : 'Tu es fou mais moi j'ai envie de rester en vie. Donc tu enlèves ton pied'" ajoute Obispo