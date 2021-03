Noël Le Graët est réélu à la tête de la Fédération Française de Football

Noël Le Graët vient d’être réélu pour quatre ans en tant que président de la FFF.

Ce samedi matin avait lieu l’Assemblée Fédérale élective de la FFF. L’ancien président de Guingamp, Noël Le Graët, a été réélu à la tête de l’instance nationale avec 73,02% des voix. Noël Le Graët devance Frédéric Thiriez (25,11%) et Pascal Moulin (1,87%), selon des informations de L’Equipe.

L'Assemblée Fédérale a donc confié samedi un nouveau mandat de quatre ans à la tête de la FFF au président sortant, Noël Le Graët.

Il n'y a donc pas eu beaucoup de suspense, ce samedi matin. Noël Le Graët, président de la FFF depuis 2011, a donc été réélu pour quatre ans à la tête de l'instance. Il n'a eu besoin que d'un tour de scrutin pour devancer largement ses deux concurrents.

Noël Le Graët était le grand favori du scrutin car il a su fédérer autour de lui une équipe susceptible de récolter un maximum de voix. Il était en effet le seul des trois postulants à avoir des présidents de clubs professionnels (Jean-Michel Aulas, Lyon et Marc Keller, Strasbourg) et surtout des présidents de ligues régionales (Éric Borghini, Méditerranée ; Albert Gemmrich, Grand Est, et Jamel Sandjak, Paris Île-de-France) avec lui, selon des informations de L’Equipe.