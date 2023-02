Lebron James, le shoot qui fait tomber un record

C'était l'un de ces records mythiques de la NBA, l'un de ceux que l'on n'ose espérer tomber. Mais les 38 387 points inscrits par Kareem Abdul-Jabbar en saison régulière sont tombés dans la nuit de mardi à mercredi lors du match Los Angeles Lakers / Oklahoma City Thunder.

Présent au match et assis au premier rang, Jabbar détenait le record depuis 1984, lorsqu'il avait dépassé Wilt Chamberlain, et l'avait fait progresser jusqu'à sa retraite en 1989. Une fois son record battu, l'ancien pivot, six fois MVP, est venu au centre de terrain pour remettre le ballon du match à LeBron James, très ému. Devant un parterre de stars et les proches de James, le match a été interrompu plusieurs minutes, et un message de félicitations du président Joe Biden a même été diffusé.