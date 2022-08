Mort du dessinateur Jean-Jacques Sempé, co-créateur du « Petit Nicolas » avec René Goscinny

Jean-Jacques Sempé, connu pour ses illustrations des aventures du « Petit Nicolas », est mort le jeudi 11 août 2022 à l'âge de 89 ans.

Jean-Jacques Sempé, connu pour ses illustrations des aventures du « Petit Nicolas » et ses dessins de presse humoristiques, est mort le jeudi 11 août à l'âge de 89 ans, selon les précisions de son épouse, Martine Gossieaux Sempé, à l'AFP.

Il est mort « paisiblement », « dans sa 89e année, dans sa résidence de vacances, entouré de sa femme et de ses amis proches », a indiqué Marc Lecarpentier, son biographe et ami, dans une déclaration à l'AFP.

Né le 17 août 1932 à Pessac, en Gironde, le dessinateur a publié une douzaine d'albums dans sa carrière et surtout le « Petit Nicolas », vendu aujourd'hui à quelque 15 millions d'exemplaires.

Sempé a réalisé des dessins pour le New Yorker, Paris Match ou L'Express. Sempé a été l'un des artistes les plus sollicités par le New Yorker avec une centaine de couvertures dessinées de sa main.

Il a vendu ses premières planches en 1950 au journal Sud Ouest qu'il signait alors « DRO » (« to draw », dessiner en anglais). Depuis le « Petit Nicolas » qu'il crée en 1959 avec René Goscinny, Jean-Jacques Sempé a publié un album par an et signé une centaine de Unes dans la presse.

« La tendre ironie, la délicatesse de l'intelligence, le jazz: nous ne pourrons pas oublier Jean-Jacques Sempé. Son regard et son crayon vont cruellement nous manquer. Du Petit Nicolas en passant par Monsieur Lambert, jusqu'aux promeneurs de Saint-Germain-des-Prés, il avait l'élégance de toujours rester léger sans que rien ne lui échappe », a écrit le président Emmanuel Macron dans un message sur Instagram, accompagné du dernier dessin publié de l'artiste.

« Sempé, c'était le dessin, c'était le texte. C'était le sourire et la poésie. C'était parfois la larme à l'oeil de rire, ce soir, elle est d'émotion. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches », a pour sa part réagi la Première ministre Elisabeth Borne, sur son compte Twitter.