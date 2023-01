Mort de Pelé : les Brésiliens font leurs derniers adieux à la légende du football

Des fans de Pelé rassemblés au stade Urbano Caldeira de Santos, au Brésil, le 2 janvier 2023, pour lui rendre un dernier hommage.

La veillée funèbre du footballeur brésilien Pelé a débuté ce lundi. Le stade de la Vila Belmiro, à Santos, a officiellement ouvert ses portes pour un dernier hommage des supporters devant le cercueil qui repose au centre de la pelouse de ses premiers exploits.

L’accès au stade du Santos FC est autorisé « sans interruption » jusqu’au mardi à 10 heures locales, quand débutera une procession dans les rues de cette ville portuaire située à 75 kilomètres de Sao Paulo, avant l’enterrement, réservé à la famille.

Le cortège passera notamment devant la maison de la mère centenaire de l’ex-footballeur Dona Celeste, qui « ne sait pas » que son fils est mort, selon Maria Lucia do Nascimento, l’une des sœurs du défunt. « Elle est dans son monde », a-t-elle confié vendredi à la chaîne ESPN.

Le roi Pelé est décédé à 82 ans des suites d’une longue maladie.

Triple vainqueur de la Coupe du monde, Pelé était considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Une minute de silence a également été observée en hommage au roi Péle lors de l’investiture de Lula.

La sécurité a été renforcée à l’aéroport de Congonhas de Sao Paulo, en prévision de l’arrivée de sportifs, hommes politiques et autres personnalités prévoyant d’assister à la veillée funèbre, selon le journal Folha de S. Paulo.

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a passé un mois à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo jusqu’à sa mort, le 29 décembre 2022, des suites d’une insuffisance rénale et cardiaque, d’une bronchopneumonie et d’un adénocarcinome du côlon.

Les fans de football n'oublieront jamais ses actions légendaires et son style inimitable.