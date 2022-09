Meghan Markle aurait voulu être rémunérée lors d'une "tournée royale" en Australie

Meghan Markle et le prince Harry, en 2018.

L'experte de la famille royale britannique Valentine Low, dans son nouveau livre "Courtiers : The Hidden Power Behind The Crown", affirme que les tensions entre le prince Harry, Meghan Markle et le reste de la famille royale s'accumulaient bien avant que le couple ne quitte le Royaume-Uni pour aller vivre aux Etats-Unis.

Le livre prétend que Harry avait peur de devenir "sans importance" lorsque le prince George deviendrait adulte et affirme également que Meghan a menacé de rompre avec Harry s'il ne rendait pas leur relation publique. Meghan Markle aurait posé un ultimatum : "Si tu ne publies pas de déclaration confirmant que je suis ta petite amie, je vais rompre avec toi."

Le livre affirme également que la duchesse de Sussex était agacée de ne pas être rémunérée lors d'un voyage royal de 16 jours en Australie, aux Fidji, aux Tonga et en Nouvelle-Zélande, en 2018. A l'époque, des foules immenses s'étaient déplacées pour voir le couple, alors qu'ils visitaient les pays et assistaient à un nombre impressionnant de 76 évènements. Meghan, "appréciait l'attention" qu'elle recevait, écrit Valentine Low, mais ne comprenait pas l'intérêt des voyages royaux. "Bien qu'elle ait apprécié l'attention, Meghan n'a pas compris l'intérêt de tous ces bains de foule, serrant la main d'innombrables inconnus." Citant des membres anonymes du personnel, le livre affirme que Meghan a été entendue dire : "Je ne peux pas croire que je ne suis pas payée pour ça."