Marseille : deux joueurs de l’OM victimes de « tentatives d’homicide volontaire » ?

Faris Moumbagna après la défaite de l'OM à l'UEFA Europa league, face à Atalanta, le 9 mai 2024, au stade Bergamo.

Au fil des jours, l’affaire de tentative de car-jacking, subie par les joueurs de l’Olympique de Marseille, Faris Moumbagna et Jean Onana, prend de plus en plus d’ampleur.

Alors que les deux olympiens venaient de quitter le centre d’entraînement de l’OM dimanche soir, ils ont été agressés, avec des tirs à l’arme à feu, au volant de leur véhicule.

Nos confrères de La Provence ont révélé ce mercredi de nouveaux éléments sur cette poursuite flippante sur le boulevard des Libérateurs, à Marseille (12e arrondissement) qui avait eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Les faits se sont déroulés vers 3h15 du matin, quelques heures après la dernière journée de Ligue 1 et le succès olympien au Havre (1-2). À bord de leurs Range Rovers, Faris Moumbagna et de Jean Onana se sont alors retrouvés chassés par un véhicule. Non loin de là, le défenseur marseillais Bamo Meïté se trouvait au volant de sa Toyota Yaris.

Un individu a alors ouvert le feu à au moins trois reprises sur les 4x4, avec une balle atteignant le coffre du véhicule de Jean Onana et deux autres touchant la portière de Faris Moumbagna, conducteur de la voiture de tête. Ce dernier a alors accéléré pour échapper à ses agresseurs et a fini sa course par un accident contre un pylône. Indemne mais choqué, comme ses partenaires Jean Onana et Bamo Meïte, l’international camerounais a vu les secours débarquer peu après, alors que les assaillants ont fui sans laisser la moindre trace.

Dès lundi matin, le parquet de Marseille a ouvert une enquête confiée à la police judiciaire (PJ). Comme les faits sont qualifiés de « tentatives d’homicide volontaire », la Brigade de répression du banditisme (BRB) a été saisie. Après ces deux premiers jours d’enquête, « toutes les hypothèses restent envisagées », a indiqué le procureur de la République Nicolas Bessone à La Provence, ce mardi. La tentative de car-jacking n’est donc pas la seule hypothèse, puisqu’il pourrait s’agir d’une « méprise » des agresseurs.