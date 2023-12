Mais quels sont les cadeaux de Noël les plus revendus en ligne ?

Noël a peine terminé, certains s’empressent de revendre leurs cadeaux sur Internet. Le site de vente en ligne Ebay a comptabilisé les objets et accessoires les plus revendus, pour Tech&Co.

Dans le trio de tête, on retrouve les cartes et jeux Pokémon, les célèbres petites briques Lego et les produits liés à Astérix et Obélix. Viennent ensuite les accessoires d'iPhone, et notamment les coques de protection. En place 5 et 6 se trouvent les Barbies, popularisées par le film sorti cet été. Enfin, on trouve en 7ème et 8ème place des objets connectés tels que des montres, des housses de protection ou encore des bracelets interchangeables, précise Ebay. En 9ème position se trouvent les jeux vidéo, juste avant les objets sur le thème du chanteur Johnny Hallyday.

Sur Ebay, pas moins de 340.000 annonces ont été mises en ligne par des particuliers le 25 décembre, soit 15% de plus qu'en 2022. L'entreprise indique également, dans un sondage sorti le même jour, que 30% des Français comptaient revendre des cadeaux pour aider à payer des factures.