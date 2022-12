Mafia russe, FBI ? : le documentaire « The Tetris Murders » explore les théories derrière la mort du créateur de jeux vidéo Vladimir Pokhilko

Une enquête revient sur le meurtre non résolu du co-créateur de Tetris, Vladimir Pokhilko.

En pleine guerre en Ukraine, la série documentaire « The Tetris Murders » en trois parties d'ID et de Discovery + (disponible ce 5 décembre) relance le débat sur l’influence de la mafia russe. Cette enquête revient sur le meurtre non résolu du co-créateur de Tetris, Vladimir Pokhilko.

Le 22 septembre 1998, un ami a découvert son corps dans sa maison de Palo Alto, en Californie. Vladimir Pokhilko serait décédé des suites d’une grave blessure au couteau au cou. Sa femme, Yelena Fedotova, et son fils de 12 ans, Peter Pokhilko, sont également décédés, après avoir été agressé avec un marteau puis poignardés à plusieurs reprises.

Les enquêteurs de l’époque témoignent dans le documentaire.

Dans un premier temps, l’enquête s’est orientée vers la piste d’un crime au sein de la famille. Vladimir Pokhilko aurait tué sa femme et son fils, avant de se suicider. Vladimir tenait un couteau et il avait laissé une note de suicide étrange : « J'ai été mangé vivant—Vladimir. N'oubliez pas que j'existe, le Davil ».

Les deux cadavres de la femme et du fils ont été poignardés à onze reprises. Les marteaux n’avaient pas d’empreintes.

Un tas de documents financiers a été brûlé dans le barbecue de jardin.

Vladimir Pokhilko était un immigrant soviétique qui avait travaillé comme psychologue dans un centre médical de Moscou dans les années 1980 avant de se tourner vers les ordinateurs.

Il a alors rencontré Alexey Pajitnov et ont travaillé sur le projet du jeu Tetris. Vladimir Pokhilko a passé un an à contribuer à son développement aux côtés d'Alexey, avec qui il a formé la société AnimaTek. Il s'est ensuite installé aux Etats-Unis en 1991.

La série documentaire « The Tetris Murders » permet de s’interroger sur les causes exactes de ces trois décès. La piste de mafia russe et de leurs liens financiers potentiels avec Vladimir Pokhilko sont notamment évoqués.

La Russie de la fin des années 1990 était sous l’influence du nouveau chef du FSB, Vladimir Poutine.

Les oligarques et les criminels avaient une forte influence et des liens étroits avec le pouvoir.

Des autopsies ont conclu qu’il s’agissait de deux meurtres suivi d’un suicide.

Les zones d’ombre permettent donc de s'interroger sur les circonstances de cette tragédie dans le cadre de cette série documentaire disponible sur Discovery +.