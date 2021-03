MacKenzie Scott, ex-épouse de Jeff Bezos, une des femmes les plus riches du monde, se remarie avec un professeur de l'école de ses enfants

Jeff Bezos MacKenzie Scott

Le milliardaire MacKenzie Scott a épousé un professeur de sciences qui enseigne dans l'école de ses enfants, à Seattle, sur la côte ouest des Etats-Unis, deux ans après son divorce avec le fondateur d'Amazon Jeff Bezos signale la BBC.

"Dan est un gars formidable, et je suis heureux et content pour eux deux", a déclaré Jeff Bezos dans un communiqué.

MacKenzie Scott est l'une des femmes les plus riches du monde , elle possèderait 53 milliards de dollars selon la dernière estimation de Forbes, et elle a déjà donné plus de 4 milliards de dollars de sa fortune.

Elle a été mariée à M. Bezos pendant 25 ans et l'a aidé à démarrer Amazon en 1994. Elle est également l'auteur de deux romans.