Les sangliers d'Europe sont toujours radioactifs. Ce qui a surpris les scientifiques, voici pourquoi

Certains sangliers chassés dans les forêts allemandes présentent des niveaux de radiation supérieurs à la limite considérée comme sûre pour la consommation humaine. De nouvelles recherches suggèrent que ce n'est pas seulement à cause de Tchernobyl.

Bien que les scientifiques sachent depuis longtemps que la flore et la faune d'Europe centrale portent encore des traces de radiations provenant de la fusion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine en 1986, une nouvelle étude sur les sangliers sauvages errant dans les forêts de Bavière, dans le sud de l'Allemagne, a fait des découvertes inattendues sur les radiations présentes dans leurs tissus.

L'étude, publiée la semaine dernière dans la revue Environmental Science & Technology, a révélé chez les sangliers des niveaux élevés de radiations qui, selon les chercheurs, proviennent des essais d'armes nucléaires effectués dans l'atmosphère bien avant la fusion de la centrale de Tchernobyl. Cette étude répond également à une question qui taraude les chercheurs et les chasseurs : Pourquoi la population de sangliers est-elle relativement irradiée, alors que la plupart des autres animaux sauvages ne sont pas contaminés, plusieurs générations après l'accident ? (Spoiler : c'est parce qu'ils mangent des truffes de cerf).

Les résultats étaient tellement inattendus que lorsque Georg Steinhauser, chercheur principal de l'étude, et un collègue ont vu les résultats pour la première fois, ils ont pensé qu'il y avait eu une erreur. "Le professeur Steinhauser se souvient que son collègue s'est exclamé : "Ce n'est pas possible !

Étant donné que les radiations de l'accident de Tchernobyl ont temporairement contaminé de vastes étendues de l'Ukraine, du Belarus, de la Russie et de l'Europe centrale, la flore et la faune de ces régions ont depuis été régulièrement testées afin de déterminer si elles sont propres à la consommation humaine. Martin Steiner, un scientifique de l'Office fédéral allemand de radioprotection qui n'a pas participé à l'étude, a déclaré dans une interview que ses collègues et lui-même savaient depuis longtemps que des rayonnements importants provenant des essais d'armes nucléaires du milieu du 20e siècle subsistaient dans l'environnement.

Mais l'étude récemment publiée par des chercheurs de l'université Leibniz de Hanovre et de l'université technologique de Vienne offre un moyen plus concret de quantifier la mesure dans laquelle les rayonnements des essais persistent chez les sangliers aujourd'hui.

La recherche a utilisé une méthode impliquant le rapport de deux isotopes de césium pour analyser les carcasses de sangliers tués par des chasseurs dans toute la Bavière entre 2019 et 2021. Cette méthode d'analyse relativement nouvelle a permis à l'équipe de mieux comprendre ce qui explique les niveaux de contamination plus élevés chez les sangliers d'Europe centrale.

En Bavière, les sangliers chassés dans certaines zones doivent être soumis à des tests de radioactivité, et les directives sanitaires allemandes autorisent la consommation humaine de cette viande si le rayonnement est inférieur à 600 becquerels par kilogramme. Torsten Reinwald, porte-parole de l'association allemande des chasseurs, a déclaré dans une interview que, dans l'ensemble, "rien n'indique que la viande de sanglier en Allemagne soit contaminée par une radioactivité significative".

Mais certains des sangliers testés dans le cadre de la nouvelle étude présentaient des niveaux de radioactivité bien plus élevés, la contamination allant de 370 à 15 000 becquerels par kilogramme de viande.

Étant donné que les réacteurs nucléaires et les armes nucléaires laissent des signatures de contamination légèrement différentes - avec des rapports distincts entre les isotopes de césium-135 et de césium-137 - les chercheurs ont déterminé qu'une quantité surprenante de radiations présentes dans les sangliers testés provenait des essais nucléaires effectués dans les années 1950 et 1960.

Après le premier essai d'armes nucléaires au Nouveau-Mexique en 1945, les États-Unis, leurs alliés, la Chine et l'Union soviétique ont continué à tester des armes atomiques en les faisant exploser en surface, ce qui a entraîné une forte pollution nucléaire atmosphérique qui s'est répandue dans le monde entier.

Au total, les puissances nucléaires du monde ont effectué plus de 500 essais atmosphériques avant de les déplacer sous terre pour tenter de limiter la propagation de la radioactivité. Les résultats de la nouvelle étude montrent que les nombreuses décennies de détonations au-dessus du sol continuent d'avoir des ramifications.

"Le fait que les radiations de ces essais nucléaires soient toujours présentes, même si on les compare à celles de Tchernobyl, est remarquable", a déclaré Michael Fiederle, professeur à l'université de Fribourg qui étudie les radiations et n'a pas participé à la recherche, lors d'une interview. Il a également qualifié de prometteuse la méthode consistant à rechercher les rayonnements en examinant les isotopes de césium.