Les marins affirment que le thrash metal pourrait les aider à se protéger des orques

Une orque en Norvège, le 3 décembre 2021.

Depuis des années, les orques attaquent et parfois font chavirer des bateaux au large de l'Espagne et du Portugal. Aujourd'hui, les marins travaillent ensemble pour trouver un moyen de dissuader les orques et ont peut-être trouvé une solution qui « changerait la donne » : leur faire exploser du thrash metal.

GTOA, un groupe qui étudie les orques dans cette région, a enregistré des centaines d'interactions entre les espèces et les bateaux ces dernières années. Ces dernières ont fortement augmenté au cours des trois dernières années, a constaté le groupe. 52 réunions d'interaction sur une période de cinq mois dans la région en 2020 contre 207 en 2022.

Pendant ce temps, des marins s’organisent sur Facebook. « Lorsque nous avons eu une interaction l'année dernière, je suis presque sûr que faire trembler la coque en jouant du thrash metal d'Europe de l'Est à plein volume a changé la donne », peut-on lire. « ... Ils ont fait trois approches et sont partis au bout de 5 minutes sans faire de dégâts... soit 2 ou 3 minutes de musique. Bonne chance », ajoute cette même source.

Reste à savoir quelle est exactement la cause de l’augmentation des attaques d’orques. « Ce que nous observons, c'est un comportement adaptatif. Nous apprenons comment ils apprennent réellement de leur environnement, puis nous prenons ces compétences, les partageons et les enseignons à d'autres baleines », déclare Jeff Corwin, défenseur de la faune et biologiste. « Il existe un certain nombre d'exemples où des bateaux ont étouffé ou heurté des baleines en Méditerranée et au large des côtes espagnoles », a-t-il déclaré. « Il est donc probable que White Gladis ait vécu cette expérience traumatisante et en ait tiré des leçons. Maintenant, elle associe les baleines à son équipe pour survivre dans ce groupe, et elle considère ces bateaux comme des ennemis ».