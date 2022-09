Les incohérences du navigateur en solitaire Yvan Bourgnon

Palais de justice de Paris

Yvan est le frère du défunt et célèbre skipper de course au large Laurent Bourgnon

À 46 ans, Yvan Bourgnon, en 2017, a raonté avoir franchi le passage du Nord-Ouest au terme d’un parcours de 7500 kilomètres le conduisant de l’océan Pacifique à l’Atlantique, de l'Alaska au Groenland, sur un petit catamaran sans mettre pied à terre, et sans assistance.

Une aventure pleine de rebondissements, au cours de laquelle il aurait percuté un morse, se serait retrouvé face à un ours blanc, aurait failli se noyer etc... Mais on découvrira ensuite qu'Yvan Bourgnon n'a pas respecté les régles qu'il s'était lui-même fixé, et son "record" n'a finalement pas été homogué.

Il a ainsi passé une nuit à bord du voilier autrichien Muktuk. Ce qu’il finit par admettre. Dans le delta de Franklin, il a été hébergé sur le bateau à moteur d’un Néerlandais qui le remorque sur une distance de près de 100 milles marins (environ 170 kilomètres) durant une longue semaine. Pendant toute la durée du remorquage sauvage, le tracker qui permet au grand public de suivre en direct ses pérégrinations sur un site dédié, et donc de le localiser, ne fonctionne pas pour une cause indéterminée.

Selon Le Figaro, Yvan s'est même installé à Taloyoak au Canada l’hôtel Boothia Inn où il passe bien au chaud neuf nuits dans un lit, du 7 au 16 août. Une période pendant laquelle il sous-entend sur les réseaux sociaux et dans les médias qu’il est à bord de son catamaran...

Il finira par reconnaître ses entorses à la pureté de l'aventure qui ne retirent rien, selon lui, à son pari. "J’ai dormi à l’hôtel! Et alors? Devais-je pour autant renoncer?"

Ces accommodements avec les règles du jeu devraient être abordés au détour d’un procès devant la 3e chambre du tribunal judiciaire de Paris, dont l’audience est prévue le 6 octobre. Le litige, qui oppose le réalisateur Pierre Guyot, auteur de plusieurs documentaires sur Yvan Bourgnon, à l’aventurier, porte sur des accusations de «contrefaçons», mais il se cristallise sur les mensonges par omission du «conquérant des glaces».