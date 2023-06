Les incendies au Canada plongent New York et la côte Est des Etats-Unis dans un brouillard apocalyptique

Des incendies au Canada ont provoqué un nuage de pollution à New York.

La pollution a pris la forme d'un brouillard orange qui a submergé les grandes villes. Plus de 100 millions d'Américains sont concernés par une alerte sur la qualité de l'air.

Un épais brouillard orange s'est répandu sur la ville de New York. Une large partie de la côte Est des Etats-Unis est également concernée. Cette pollution trouve sa source des milliers de kilomètres plus au Nord. Cet impressionnant nuage orange capté à New York est lié en réalité aux incendies de forêt qui dévastent le Québec. Selon la Société de protection des forêts contre le feu de cette province, 140 feux y sont actifs, dont une centaine sont hors de contrôle.

Ce phénomène d'une ampleur inédite touche également d'autres régions du Canada. La France va d’ailleurs envoyer une centaine de pompiers vendredi.

Mercredi, plus de 100 millions d'habitants des Etats-Unis étaient concernés par des alertes météo "oranges" ou "rouges" et appelés à se protéger du fait de la mauvaise qualité de l'air.