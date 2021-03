Le Viagra permettrait d'allonger la durée de vie d'un homme, selon une étude suédoise

Recherche

Une nouvelle étude signalée par Study Finds révèle que le médicament contre la dysfonction érectile peut également aider à allonger la durée de vie d'un patient.

Selon une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, des chercheurs du Karolinska Institutet en Suède rapportent que les hommes qui ont survécu à une crise cardiaque pourraient prolonger leur vie en prenant le médicament. En fait, plus ils l'utilisent souvent, moins ils risquent de subir une autre attaque.

L'impuissance peut être un signe avant-coureur de maladie cardiovasculaire chez les hommes en bonne santé. Il est traité soit localement avec de l' alprostadil , qui dilate les vaisseaux sanguins pour que le pénis se raidisse, soit avec des inhibiteurs dits PDE5 tels que les comprimés de Viagra ou de Cialis. Les pilules sont prises avant les rapports sexuels et augmentent le flux sanguin vers le pénis.