Violences Sexuelles

Le rappeur P. Diddy, inculpé et placé en détention provisoire pour trafic sexuel et extorsion

« Pendant des décennies », Sean « Diddy » Combs « a abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres autour de lui à satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et cacher ses actes », indique l’acte d’inculpation du parquet fédéral de Manhattan.