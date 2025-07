Le J c'est le S

Le rappeur Jul apporte son soutien aux pompiers et aux sinistrés

Le rappeur marseillais a relayé mercredi un mot de soutien aux pompiers et aux quelque 400 riverains évacués après les violents feux qui ont frappé la cité phocéenne. L’incendie, désormais « fixé », a parcouru 750 hectares, endommagé 68 résidences et détruit une dizaine de maisons malgré un dispositif réunissant plus de 1 000 soldats du feu, six bombardiers d’eau et trois hélicoptères. Les sinistrés sont accueillis dans des structures municipales et un guichet unique d’aide a été ouvert. En répondant d’un émoji mains jointes, les pompiers soulignent le rôle de relais que joue la star locale pour diffuser informations et consignes de vigilance, alors que le risque d’incendie reste élevé sur le pourtour méditerranéen.